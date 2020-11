Krippenspiel entsteht zu Hause

In diesem Jahr ist durch die Pandemie alles anders. Dennoch soll auf das Krippenspiel zu Weihnachten nicht ganz verzichtet werden. Gemeindereferentin Silvia Streun bittet die Kinder bei diesem besonderen „Krippenspiel“ zu unterstützen. Sie ruft dazu auf, zu Szenen der Weihnachtsgeschichte etwas zu gestalten: 1. Volkszählung; 2. Josef und Maria auf dem Weg; 3. Herbergssuche; 4. Hirten auf dem Feld; 5. Erscheinung des Verkündigungsengels; 6. Heilige Familie im Stall; 7. Besucher an der Krippe. Die Kinder können malen, basteln, kneten, sich verkleiden, mit Bausteinen oder Spielfiguren etwas nachstellen oder was sonst noch möglich ist. Dann soll das „Kunstwerk“ im Querformat digital fotografiert und bis spätestens 1. Dezember an Silvia.Streun@kath-hela.de gemailt werden. Die Bilder werden dann unter anderem ab dem 4. Advent in der Kirche zu sehen sein. pj

