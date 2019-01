Kritik an Daimler für Benz-Schauraum

Seit 1926 ist der Heimatbund in Ladenburg die sprichwörtliche Bank, wenn es um örtliche Geschichte und Denkmalpflege geht. „Wir sind stolz auf 138 Aktive unter anderem bei Stadtführungen und Aufsichtsdiensten im Museum, was gut einem Viertel unserer 526 Mitglieder entspricht“, sagte die Vorsitzende Carola Schuhmann bei der 93. Hauptversammlung am Sonntagnachmittag im voll besetzten Domhofsaal. Wenige Stunden zuvor hatte sie beim Neujahrsempfang der Stadt eine der Auszeichnungen für vorbildliches kulturelles Engagement „stellvertretend für Sie alle hier entgegengenommen“, so Schuhmann.

Sanierung läuft schleppend

„Diese Ehrung ist ein bisschen zu klein für das, was Sie leisten“, erklärte Bürgermeister (und Mitglied) Stefan Schmutz in der Sitzung. Denn es gebe keinen Verein, der so unmittelbar mit der Stadt verknüpft sei und sein Handeln so am Wohle der Stadt ausrichte. Vor dem Hintergrund einer stark wachsenden Stadt sei es wichtig, dass sich dieses Engagement fortsetze. Unter Beifall kündigte Schmutz als Bonbon für die Aktiven an, dass im Februar eine Hinweistafel am Eingang der Rathaustiefgarage eingeweiht werde, die die Burgus-Historie an dieser Stelle beleuchte. Was die nur schleppend anlaufende Sanierung der St. Sebastianskapelle betrifft, zeigte sich Schmutz nach Gesprächen „zuversichtlich, dass es 2019 einen großen Schritt weitergeht“. Längst hat der Heimatbund bei der Volksbank Kurpfalz ein Spendenkonto für diese Kapelle eingerichtet (IBAN DE78 6729 0100 0050 9667 12).

Als ein weiteres „schönes Vorhaben“ bezeichnete Schuhmann die Anlage eines „Römergartens“ zwischen städtischem Museum und Zwingermauer. Dafür stelle der Heimatbund der nahestehenden „Stiftung Lobdengaumuseum“ gerne auch weitere Erlöse von Veranstaltungen wie der Bewirtung von Museumstagen zur Verfügung. Von der Museumsleitung wünscht sich Schuhmann noch ein informatives Faltblatt für Führungen. Deutliche Kritik richtete die Vorsitzende an den Daimler-Konzern in Stutttgart: „Besucher reagieren enttäuscht, weil der Ausstellungsraum im Carl-Benz-Haus in keinem guten Zustand ist.“ Die gesamte Konzeption zu überarbeiten, wäre besonders zum bevorstehenden 90. Todestag des Technikpioniers wünschenswert gewesen, fand Schuhmann.

Nach wie vor bereitet ihr ebenso ein „schöner alter Brauch“ Sorge: Die Attraktivität des Sommertagszugs, der am Sonntag, 31. März, wieder stattfindet, hänge nicht nur von den mitlaufenden Kindern in bunten Frühlingskostümen ab, „sondern auch von schönen Motivwägen, die leider immer weniger werden“, so Schuhmann. Sie rief Vereine dazu auf, sich stärker zu beteiligen, denn der Umzug in Regie von Vorstandsmitglied Werner Molitor locke viele Besucher an und trage zusammen mit dem verkaufsoffenen Sonntag zur Wirtschaftsförderung bei. Leider sei auch die Resonanz auf Heimatbund-Angebote bei Ferienprogramm und Lebendiger Neckar zuletzt äußerst schwach ausgefallen. Als „gute Werbung für Ladenburg als Stadt mit Geschichtsbewusstsein“ galt das ausgebuchte Kolloquium zum Dreißigjährigen Krieg mit vielen Teilnehmern aus der Region: „Ein Höhepunkt“, so Schuhmann.

Lore Blänsdorf hört auf

Für besonderes Engagement würdigte Schuhmann Lore Blänsdorf. Das Ehrenmitglied hatte in den vergangenen 25 Jahren stets den lokalgeschichtlichen Schaukasten am Domhof in Eigeninitiative aus dem Bestand ihres Fotoarchivs historische Bilder Ladenburg bestückt. Diese Aufgabe gab sie jetzt an Vorstandsmitglied Ulrich Erhardt ab, führt ihr Archiv jedoch weiter. Schuhmann dankte Blänsdorf mit Blumen für ihren allseits geschätzten Einsatz. In Abwesenheit von Rosemarie Auburger-Meichelbeck gab es Lob für deren langjährige Organisation der Stadtführungen. Dafür ist Evelyn Bausch jetzt allein zuständig. Sie wurde als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt. Ihrem zweiten Stellvertreter Edgar Heuss bescheinigte Schuhmann „Geduld und hohen zeitlichen Einsatz bei der väterlichen Betreuung der Museumsaufseher“.

