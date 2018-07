KSV-Trainer hält große Stücke auf junges Talent

Anzeige

„Total aufregend“ fand Julia Daum ihren ersten Boxkampf vor Publikum. Beim Finale der dreitägigen Landesmeisterschaften der Frauen und Männer am Sonntag in Schriesheim kletterte die 16-jährige Ladenburgerin für einen Einlagekampf ohne Wertung gegen Simay Konac vom Karlsruher Sport-Club in den Ring. Es gab viel anerkennenden Beifall in der vollbesetzten Halle des Kraft-Sport-Verein (KSV) für die beherzten Nachwuchsboxerinnen. Beide feierten mit Kopf- und Gebissschutz versehen ihr Ringdebüt.

„Julia hat es für den Anfang sehr gut gemacht“, sagte Julias strenger KSV-Coach Vitali Selenski. Schließlich boxe sie erst seit wenigen Monaten. Dagegen war der Gewinn des Landestitels für die 24-jährige Industriekauffrau Maya Kleinhans aus Viernheim schon eine Pflichtübung: Die amtierende Deutsche Meisterin des in Schriesheim am Ende erfolgreichsten Vereins Box-Team Metropolregion Rhein-Neckar Heidelberg nahm 2018 ja schon an Europameisterschaften teil.

Komplexe Sportart

Dass das olympische Boxen eine komplexe Sportart ist, die enorm viel Übung erfordert, erklärte KSV-Trainer Czeslaw Urbaczka, der wie Nachwuchstalent Julia ebenfalls in Ladenburg wohnt. Er hält große Stücke auf die boxsportbegabte Jugendliche: „Sie bringt von der Athletik her gute Voraussetzungen mit, ist beweglich und hat Kraft im Schulterbereich.“