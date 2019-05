Kubanische Musik im Glashaus

Freunde lateinamerikanischer Musik aufgepasst: Am Sonntag, 2. Juni, tritt um 15 Uhr erneut die vielköpfige Ladenburger Formation Habana Café im Glashaus am Reinhold Schulz-Waldpark der Römerstadt auf. Ihr Name ist Programm: Auch unter Einsatz von traditionellen kubanischen Perkussions-Instrumenten wie Congas, Bongos und Timbales werden traditionelle kubanische Stücke, Latino-Jazz sowie moderne Songs mit südamerikanischen Rhythmen wie Bolero, Mambo, Cha-Cha-Cha, Son, Guajira, Latin 6/8 und Danzon dargeboten. An der Bar gibt es nach Angaben der Veranstalter unter anderem Mojito-Cocktails. Der Eintritt ist frei. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019