Küchenbrand in der Altstadt

Ein völlig verschmorter Kühlschrank auf dem Straßenpflaster und starker Brandgeruch zeugen noch am Morgen davon: Am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr hat es offenbar infolge eines technischen Defekts in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Ladenburger Eintrachtgasse gebrannt. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. „Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung“, teilt

...