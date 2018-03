Künftige Nutzung ist völlig offen

Anzeige

Schwer dürfte es nicht gewesen sein, das Rätsel um das Gebäude hinter dem Osterei zu lösen. Denn auch in der Altstadt von Ladenburg mit ihren vielen historischen Gebäuden gibt es nur ganz wenige, von denen Teile 1000 Jahre überstanden haben. Es handelt sich natürlich um die Sebastianskapelle.

Theorien über eine frühere Entstehung gibt es etliche: karolingisch (8./9. Jahrhundert) oder ottonisch (10. Jahrhundert). Doch die sichtbaren Teile hat Matthias Untermann, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg, anders datiert: frühes 11. Jahrhundert. Bei der Begehung mit unserer Zeitung verwies er auf das sauber gearbeitete Kleinquadermauerwerk mit den großen Eckquadern am Turm, wie es auch am berühmten Kloster Limburg in der Pfalz und an den Kirchenruinen auf dem Heiligenberg bei Heidelberg zu finden ist.

Auch den Gebäudeteil mit den auffälligen Blendarkaden daneben datierte der Spezialist für mittelalterliche Kunstgeschichte ins frühe 11. Jahrhundert. Mit dem Turm bildet er wohl den Rest der alten Kapelle. Mag sein, dass bei der anstehenden Sanierung noch ältere Teile gefunden werden, die momentan vom Putz verdeckt sind. Wegen herabfallender Putzteile ist das mittlerweile profanierte Gebäude seit etlichen Jahren für die Allgemeinheit geschlossen.