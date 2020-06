Künstler lassen Kultureinrichtungen in rotem Licht erstrahlen

Ladenburg/Weinheim.Mit der bundesweiten Lichtaktion „Night of Light“ haben Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft am Montagabend auf die drohende Pleitewelle in ihrer Branche aufmerksam gemacht. In Ladenburg richtete Nils Kreitzscheck, Geschäftsführer eines technischen Planungsbüros, signalrotes Scheinwerferlicht auf das Kulturzentrum „Pflastermühle“. Der Ladenburger Lichtbildner Olaf Müller brachte optisch das Rathaus der Römerstadt zum Glühen. „Unsere Zukunft, und damit die der Kultur, sieht nicht rosig aus“, so Müller, der freiberuflich für Künstler wie Christian „Chako“ Habekost und Nina Hagen arbeitet. Müller ruft Kommunen dazu auf, Kleinstveranstaltungen zu fördern. In Weinheim wurde aus Solidarität mit der Branche die Burgruine Windeck beleuchtet. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.06.2020