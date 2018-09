Künstler setzen das Erinnern in Szene

Der Himmel im Hintergrund: gelb mit roten Schlieren. Davor Häuser, die wie Kriegsruinen wirken – dunkelgrau bis schwarz. Im Vordergrund dagegen: sattgrünes Gras, in dem ein romantisches Symbol der Hoffnung erblüht. „Die Blaue Blume“ ist der Titel eines Acrylgemäldes auf Holz. Es handelt sich um einen aktuellen Beitrag des 1938 in Bingen-Sponsheim geborenen Künstlers Rudolf Klee aus Ladenburg zum Thema „Erinnern“. So heißt die bemerkenswerte Ausstellung des Künstlerbunds Rhein-Neckar, die noch bis 14. Oktober im Kreisarchiv der Römerstadt zu sehen ist.

Es ist ein Pflichttermin für Kunstfreunde: Stellen doch 26 Mitglieder der 1963 gegründeten Künstlervereinigung aus, was ihrem kreativen Geist in jeglicher Art zum gestellten Thema entsprungen ist. So ist die Vernissage mit rund 100 Gästen erfreulich gut besucht.

Lob für Qualität und Ambiente

„Für Ladenburg sind diese Räume inzwischen zu einer Institution geworden“, sagte mit dem früheren Landrat Jürgen Schütz der heutige Künstlerbund-Vorsitzende. Er dankte dem Team des Hausherren Jörg Kreutz ebenso wie dem aktiven Mitglied und selbst ausstellenden Bildhauer Heiner Weiner (Oberflockenbach), dem es „hervorragend gelungen“ sei, die Kunst in der Galerie zu präsentieren. Die „tolle Qualität“ der Schau, die dem künstlerischen Konzept der „Spurensicherung“ aus den 1970er Jahren folgt, hob René Zechlin hervor. Der Direktor des Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museums fand es in seiner einführenden Rede „mehr als passend, dass diese Ausstellung im Archiv stattfindet“.

Auch wenn sich Archiv und Erinnern ergänzen könnten, so seien sie doch nicht das Gleiche, da das eine objektiv und systematisch angelegt sei, das andere jedoch subjektiv vorgehe und von Klängen, Geräuschen, Gerüchen und Emotionen ausgelöst werde, wie der ausstellende Künstler Josef Walch (Schwetzingen/Reilingen) auch im Vorwort des Programmhefts ausführt. „Es schlummert in uns und wartet darauf, geweckt zu werden: das Erinnern“, sagte Zechlin. Den Prozess des Erinnerns in seiner Flüchtigkeit und Labilität zum Ausdruck zu bringen, das sei Kunst. „Die Ausstellung mit vielen lebhaften Werken finde ich sehr attraktiv“, erklärte Wiebke Hünermann-Neuert (Kunstverein Ladenburg) als Besucherin.

Zu den ausstellenden Künstlern zählen aus dem Verbreitungsgebiet dieser Ausgabe Tom Feritsch, Chrisy Grambitter (beide Mannheim), Rudolf Klee, Siegfried Reißing (beide Ladenburg), Lynn Schoene (Schriesheim), Fritz Stier (Viernheim) und Karl Heinz Treiber (Hirschberg). Daneben stellen aus: Christian Adam, Luitgard Borlinghaus, Clapeko van der Heide, Gisela Hachmann-Ruch, Dik Juengling, Paul* M. Kästner, Cornelius von Molitor, Wolf Münninghoff, Ellis Neu, Roswitha Josefine Pape, Manfred Riederer, Werner Schaub, Sonja Scherer, Rainer Selg, Ulrike Thiele, Josef Walch, Elke Weickelt, Heiner Weiner und Werner Zeh. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018