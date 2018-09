Künstlerbund stellt im Archiv aus

Eine Ausstellung zum Thema „Erinnern ...“ richtet der Künstlerbund Rhein-Neckar im Archiv des Rhein-Neckar-Kreises in Ladenburg (Trajanstraße 66) aus. Die Vernissage beginnt am Donnerstag, 13. September, um 19 Uhr. Es sprechen Jürgen Schütz (Vorsitzender Künstlerbund Rhein-Neckar) und René Zechlin (Direktor Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein).

Die Öffnungszeiten sind: 14. September bis 14. Oktober Montag bis Donnerstag 9 bis 16 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr. Führung durch Josef Walch am Sonntag, 30. September, 14 bis 17 Uhr. Finissage Sonntag, 14. Oktober, 14 bis 16 Uhr. 26 Künstler sind an der Schau beteiligt. red

