Künstlerin fühlt sich im Team wohl

Anzeige

Denn die Kunst von Wittmann lässt die Herzen vieler Pferdefreunde höher schlagen. Gehören doch Pferdeportraits in Öl oder Acryl zu Wittmanns Paradedisziplinen. So hat sie unter anderem schon Lieblingstiere von PSV-Senior Hermann Gundel auf Leinwand verewigt. Oder Gespanne von Manfred Birk aus der Kutschengilde Viernheim, wo Jens Chladek seine Weltmeisterpferde stehen und Wittmann vor zwei Jahren auch ihre Fahrprüfung absolviert hat. Doch auch im Ladenburger Stallteam von PSV-Vizechef und Kutschenfan Andreas Huben fühlt sich die Fahrerin von Dartmoorpony-Gespannen „sehr wohl“.

So lag es nahe, dass Wittmann die Kreativabteilung des Vereins übernahm. Zumal sie eine Frau vom Fach ist: In Sindelfingen aufgewachsen, hat sie Textil- und Modedesign in Reutlingen studiert. Beruflich war sie unter anderem im Designbüro von Hymer-Reisemobilen in Pforzheim kreativ tätig.

Heute gibt Wittmann an der Mannheimer Abendakademie und privat Kurse. Ihr bevorzugter Malstil ist der Phantastische Realismus. War es 2016 zunächst nur ein Plakat fürs Springen, kam im Jahr darauf jene Dressurreiterin dazu.

Um den Wiedererkennungsfaktor zu erhöhen, habe Michael Lehrerin, einer der beiden Anlagenwarte, vorgeschlagen, dasselbe Motiv auch 2018 zu verwenden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.05.2018