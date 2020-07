Kulturträger weichen ins Grüne aus

Wasser plätschert im Hintergrund, während Vizedirigent Klaus „KD“ Dieter den Takt einzählt. Je nach Sitzplatz fällt der Blick seiner Musiker auf Blumen zwischen Obstbäumen. Die Frauen und Männer müssen nur ein wenig den Hals recken. Auf der wildromantischen Bachstation des Bunds für Umwelt- und Naturschutz (BUND) probt der evangelische Posaunenchor Ladenburg nach mehr als vier Monaten Corona-bedingter Zwangspause erstmals wieder im größeren Ensemble.

„Es ist eine Ventillösung“, sagt Alexander Spangenberg als Manager der naturpädagogischen Einrichtung und lacht. Denn der Ausdruck aus dem Versicherungswesen bedeutet grob gesagt so viel, wie einen Ausweg zugunsten aller zu finden. Und das passt in diesem Fall besonders gut, weil die meisten Blechblasinstrumente mit Ventilen ausgestattet sind. Doch sind die Trompeter, Posaunisten und Tubisten nicht die einzigen, die in diesen Tagen der Pandemiekrise ins Grüne an der Heidelberger Straße ausweichen: Vorstand und Beirat des Garango-Partnerschaftsvereins haben hier ebenso bereits getagt wie die Macher der Literaturtage „vielerorts“.

„Ein ganz anderes Musizieren“

Man könnte sagen: Auf der sommerlichen Bachstation blühen kulturell engagierte Vereine wieder auf. Und zahlen dort keine Gebühren, obwohl auch die Grünfläche des BUND große Ausfälle hat.

„Von April bis Juni hatten wir keinerlei Einnahmen, erst jetzt laufen die Buchungen wieder stark an“, berichtet Spangenberg. Aufgrund der wieder steigenden Nachfrage kann der Posaunenchor in der darauffolgenden Woche nicht erneut hier proben. Dafür freuen sie sich auf dem Obsthof Schuhmann schon über Besuch von den Bläsern. Dass es wenigstens im Freien wieder möglich ist, mit so vielen Mitgliedern zu üben, freut Obfrau Annette Krieck: „Es ist ein ganz anderes Musizieren, weil der Klang satter, das Volumen voller ist und vielleicht schon wieder mehrstimmige Sätze möglich sind.“ Abgesprungen sei bislang niemand. Alle hoffen, „dass wir irgendwann wieder im Gemeindehaus oder in der Kirche proben können“, sagt Krieck. Ihr Ensemble befolge das Schutzkonzept der Badischen Landeskirche. Dabei gehe jedenfalls vom Gebrauch der Instrumente keine Gefahr aus: „Was sich im Mundstück sammelt, ist nur Kondenswasser.“ pj

