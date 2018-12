Kunsthandwerk zwischen historischen Fahrzeugen

Weihnachtsmärkte gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Sie sind in den vergangenen Jahren regelrecht wie Pilze aus dem Boden geschossen, wobei sich die Angebote mehr oder weniger wiederholen. Der Ladenburger Adventsmarkt „Sternenglanz und Hüttenzauber“ hebt sich absolut positiv von den üblichen Weihnachtsmärkten ab.

Veranstalter und Inhaber des Automuseums Winfried Seidel sieht seinen Adventsmarkt auch nicht als Konkurrenz zum Ladenburger Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, sondern vielmehr als eine Ergänzung und Belebung. Der Kunstmarkt, der in diesem Jahr bereits zum siebten Mal stattfand, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. „Am Anfang hatten wir nur einen Glühweinabend, an dem die Idee zu diesem Kunstmarkt entstand. Mittlerweile haben wir einen überaus erfolgreichen Adventsmarkt und veranstalten zusätzlich noch unseren Glühweinabend“, erzählte Winfried Seidel nicht ohne Stolz die Geschichte und Entstehung des Marktes.

Fensterbilder aus CDs

Wie immer in den vergangenen Jahren war das Museum voll ausgebucht. „Wir legen großen Wert auf Vielfalt. Nichts gegen handgestrickte Socken oder eigen gefertigten Schmuck, aber wir möchten eine breite Palette an Kunsthandwerk anbieten. Wir haben ungefähr doppelt so viele Anfragen, wie wir Plätze vergeben können. Natürlich haben wir viele Stammaussteller, aber es kommen auch jedes Jahr Neulinge hinzu“, erklärte Winfried Seidel weiter. So findet man zwischen unzähligen historischen Fahrzeugen Fensterbilder aus CDs, Ketten aus Krawatten, handgenähte Teddybären, Püppchen gefüllt mit Lavendel oder ein breites Spektrum an Seifen.

Leider zeigte sich der Wettergott von seiner ruppigen Seite und ließ den Wind kräftig blasen, so dass bis auf den Glühwein- und Bratwurststand keine weiteren Außenstände möglich waren. Kurzfristig wurde in der Halle noch Platz geschaffen, um auch den Ausstellern mit ihrer Holzkunst eine Verkaufsmöglichkeit zu schaffen. Die Aussteller selbst zeigten sich alle hochzufrieden. „Es ist diese Kombination aus Flair und Atmosphäre, die diesen Markt so besonders macht. Wann hat man schon einmal die Möglichkeit, seine Waren zwischen historischen Autos zu präsentieren?“ äußerte sich eine Ausstellerin. Zudem schätzten die Verkäufer natürlich auch die Wetterunabhängigkeit. „Seifen vertragen nun einmal keine Feuchtigkeit. Ich hätte meine Waren draußen gar nicht anbieten können“, erzählte eine Ausstellerin.

Das Publikum selbst zeigte sich ebenfalls hochzufrieden. „Mein Mann und ich kommen jedes Jahr hier her. Ich habe Zeit und Muße, mir alles in Ruhe anzuschauen, und mein Mann beschäftigt sich in der Zeit mit den vielen Fahrzeugen. So kommt jeder auf seine Kosten und ist zufrieden“, erzählte eine Besucherin augenzwinkernd. „Auch dieses Jahr habe ich wieder wunderschöne Sachen gefunden. Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen.“

Mittwoch, 12.12.2018