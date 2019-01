Kunstverein zeigt Raum-Projektion

„Living Room“, eine interaktive Raum-Projektion des Künstlers Nils Herbstrieth, zeigt der Kunstverein in seinem Ausstellungsraum (Hauptstraße 77). Interaktive Live-Projektion bedeutet, dass Besucher des Projekts in die Gestaltung des Raums/ der Flächen eingreifen können, sie gestalten können. Auf Einladung des Kunstvereins Ladenburg gestaltet der Künstler (Website :sim(ray)sir) den leeren Raum.

Das preOpening erfolgt am heutigen Freitag um 19 Uhr, am Donnerstag, 24. Januar, um 19 Uhr dann die eigentliche Eröffnung mit dem kompletten Kunstwerk. In der Zeit dazwischen wird an der Projektion weitergearbeitet. Die Fortschritte können Interessenten am Schaufester mitverfolgen. Zwischen dem 25. Januar bis zur Finissage am 16. Februar, 19 Uhr, kann die Projektion dann täglich von 18 bis 22 Uhr angeschaut werden. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019