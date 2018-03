Kunstwerke aus Beton im Palais

Anzeige

„Zwei“ – unter diesem Titel präsentiert die Galerie Linde Hollinger die Künstler Jürgen Paas und Reiner Seliger mit Wandobjekten und Skulpturen. Die Vernissage, bei der auch beide Künstler anwesend sind, findet am heutigen Samstag ab 16 Uhr in den Räumen der Galerie Linde Hollinger, Preysing-Palais, (Rheingaustraße 34) statt. Jürgen Paas unterrichtete als Professor und Lehrbeauftragter in Essen, Dortmund, Köln und Paris. Im Palais Preysing zeigt er seine jüngsten Werkgruppen „Target Walls“ und „Targets Ground“. Ensembles bunter Kunststoffbänder auf Rollen, die auf Aluachsen ruhen, springen an der Wand vor und zurück. Sie überlagern sich partiell und greifen ineinander.

Werke im öffentlichen Raum von Reiner Seliger stehen u. a. im Mannheimer Luisenpark, im Skulpturenpark Luzern, in der Universität Nicosia/Zypern. Kunstprojekte realisierte er u. a. in der Steinabfalldeponie Ettenheim und in der Ziegelabfalldeponie Eskesehir/Türkei. Reiner Seliger zeigt neue Arbeiten mit dem Titel „Broken Stuff“ aus Glas, Kreide und Beton. Linde Hollinger eröffnet die Ausstellung und führt in das Werk der beiden Künstler ein. Die Ausstellung ist bis zum 14. April donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 13 bis 17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung (0171 5800 932) geöffnet. red