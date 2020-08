Ladenburg: 4860 Euro für Opferputz in Krypta

Das Land Baden-Württemberg fördert den Erhalt und die Sanierung von Denkmalen. Bei der jetzt ausgeschütteten 2. Tranche von Fördergeldern ist die Katholische Kirche Sankt Gallus in Ladenburg dabei. Darüber informierten die Landtagsabgeordneten Uli Sckerl (Grüne) und Julia Philippi (CDU) am Freitag. Für die Sanierung des Opferputzes in der Krypta erhält die Trägerin einen Zuschuss von 4 860 Euro. Die gleiche Summe wurde auch bei der 1. Tranche im April ausgeschüttet.

„Diese katholische Kirche ist wie viele andere Kirchen und Denkmäler ein sichtbares Zeichen unserer Vergangenheit und Gegenwart zugleich“, schreibt Sckerl. Die zweite Investition des Landes in die Sanierung sei „ein Ausdruck unserer Wertschätzung gegenüber unserer Kultur und Geschichte“. Sckerls Kollegin Julia Philippi: „Es ist wichtig, dass wir die vielen bekannten und weniger bekannten Bau- und Kunstdenkmäler in unserer Region als Teil unserer Kultur erhalten.“ hje

