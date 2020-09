Ladenburg: Altstadtmusikanten feiern auf dem Obsthof Schuhmann

Der „Dienstälteste“ muss nachrechnen. Dann sagt Andreas Lange: „Wir hätten ohne Corona das 47. Altstadtfest seit 1974 gefeiert, somit gibt es unsere Formation in wechselnden Besetzungen seit 45 Jahren.“ Der Pianist ist der „Klimperer“ der Altstadtmusikanten. Noch nicht so lange dabei wie er, aber mit ebenso viel Leidenschaft bei der Sache, sind Wolfgang Schmitt, der „Klepperer“ an der

...