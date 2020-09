Ladenburg: Chemiefirma baut neues Lager

„In welcher Windeseile das Logistikzentrum wächst, ist schon atemberaubend.“ Das stellte Bürgermeister Stefan Schmutz im Technischen Ausschuss (TA) am Mittwoch angesichts eines weit fortgeschrittenen Hallenbaus im Norden des Industriegebiets Altwasser entlang der Wallstadter Straße fest. In der unmittelbaren Nachbarschaft der Anlage, die der Investor Panattoni derzeit für die Spedition Neska baut (wir berichteten kürzlich vom Spatenstich), erweitert bald auch die schon länger an der Dr.-Albert-Reimann-Straße 18 beheimatete Firma Jungbunzlauer ihre Lagerkapazitäten mit einem Neubau um 12 000 Quadratmeter.

Erneut ging es im TA darum, anstelle einer eigentlich vorgeschriebenen Dach- und Fassadenbegrünung andere Maßnahmen zum Ausgleich des naturschutzrechtlichen Eingriffs in die Landschaft beziehungsweise Ablösesummen zu erlauben. „Wir kommen nicht umhin, alle mit dem gleichen Maßstab zu bewerten“, sagt Schmutz mit Blick auf Präzedenzfälle.

Auf Nachfragen der TA-Mitglieder erklärten Schmutz und Stadtbaumeister André Rehmsmeier, dass die Neuordnung der Logistik des produzierenden Betriebs eher für weniger Verkehr als vorher sorgen werde. Jungbunzlauer sei weder Störfallbetrieb, noch werde Gefahrgut gelagert. Eine Lärmprognosesei jedoch bei der federführenden Behörde noch vorzulegen. pj

