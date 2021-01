Ladenburg: Haushalt 2021, Digitalstrategie, Umbau - alles einstimmig

Von Stefan Skolik

Von großer Harmonie geprägt war die Sitzung des Ladenburger Gemeinderats am Mittwochabend - was nicht groß verwunderte, waren die Themen doch schon vorab ausgiebig diskutiert und debattiert worden. Haushalt 2021, Digitalstrategie und behindertengerechter Umbau der Bushaltestelle am Carl-Benz-Platz (wir werden noch berichten) - alles wurde einstimmig verabschiedet.

...