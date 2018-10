Ladenburg: Kammerorchester spendet für St. Sebastian Erinnerung an Konzert in „eiskalter“ Kapelle

Schon seit Längerem engagiert sich Stadträtin Ilse Schummer für den Erhalt der Fresken in der Sebastianskapelle. Nun hat sie mit Renate Dietz eine Mitstreiterin gewonnen: Die Vorsitzende des Schriesheimer Kammerorchesters übergab eine Spende in Höhe von 600 Euro an Bürgermeister Stefan Schmutz. Es handelt sich dabei um den „Reinerlös“ von Konzerten.

Seit zwölf Jahren unterstütze das Orchester die „Freunde Ugandas“, rief Ilse Schummer in Erinnerung, die die Hilfsorganisation gegründet hat. Nun auch die Sanierung der Kapelle. „Unser Orchester war in Ladenburg immer willkommen“, nennt Renate Dietz einen Grund für die Spende. Danken möchte sie auch dem „großen und verständigen Publikum“ in der Römerstadt.

Dann erwähnte sie eine Erinnerung an Sankt Sebastian. 2005, kurz vor der Schließung wegen herabfallender Verputzteile, spielte das Orchester in der Kapelle. „Es war eiskalt“, erinnerte sich die Vorsitzende. „Und wir sagten: ’Nie mehr.’“ Bald aber vielleicht doch wieder. Diese Spende, so Renate Dietz abschließend, soll nicht die letzte für die Kapelle sein.

Bürgermeister Stefan Schmutz bedankte sich bei Renate Dietz und Ilse Schummer für ihr Engagement. „Und ich freue mich, dass es in der Stadt großes Interesse an der Kapelle gibt.“ Erst kürzlich habe das Weingut Rosenhof eine Spende für die Sebastianskapelle an die Stadt übergeben, deren Aufgabe es nun sein müsse, ein Nutzungskonzept für das profanierte Gotteshaus zu entwickeln.

Im Dezember 2016 hat der Ladenburger Gemeinderat beschlossen, die Kapelle von der katholischen Kirchengemeinde zu übernehmen, aber erst dann, wenn die erste Sanierungsstufe abgeschlossen ist. Die ältesten sichtbaren Teile von St. Sebastian hatte Matthias Untermann, Professor für Kunstgeschichte an der Universität Heidelberg, im Juli 2015 ins frühe 11. Jahrhundert datiert. „Man könnte diese Kapelle zu einem Juwel machen“, meinte er damals. kba

