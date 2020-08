Ladenburg "Kiste" streamt Party auf Twitch Das Ladenburger Jugendzentrum "Kiste" geht in Zeiten von Corona neue Wege: "Wir streamen zum ersten Mal für Euch eine große DJ-Show", kündigt der pädagogische Leiter Dominik Alt an. In Zusammenarbeit mit dem Trägerverein der Einrichtung werden am Freitag, 21. August, ab 18 Uhr über das bei Jugendlichen beliebte Videoportal "Twitch" im Internet elektronische Beats live aus dem Veranstaltungsraum Pflastermühle gesendet, genauer: gestreamt. Es treten auf: DJ Felix (18 Uhr), DJ Skavix (18.45) und Mark.etz (19.30 bis 21 Uhr). Die Zuschauer zuhause erwartet eine "große Produktion mit mehreren Kameras, Topqualität und -sound sowie absoluter Partygarantie", teilt Alt mit und stellt fest: "Eine neue Ära beginnt!” Internet: Hier gehts zum Stream. pj

