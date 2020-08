Ladenburg: Kurpfälzer Duo huldigt Bluespionier

Zwei Bluesmänner bei der Arbeit (v. l.): Timo Gross und Adax Dörsam. © Jaschke

Schwüles Waschküchenwetter mit Unwetterneigung ist unberechenbar. Und das verträgt sich schlecht mit Freiluftkonzerten. Deshalb muss das Team des Ladenburger Bar-Restaurants HeimatRock umdisponieren. Plan B kommt zum Tragen: der Umzug vom Eventgarten in den Innenraum und auf den überdachten Teil der Terrasse. Kurz darauf strahlt Gastgeberin Sabine Gantner zufrieden: „Die Leute sind alle gut darauf, aber wer diese Jungs nicht überall mögen würde, dem könnte ich sowieso nicht helfen.“

Die Rede ist von Timo Gross und Adax Dörsam. Im HeimatRock treten der in der Südpfalz lebende Gitarrist und Sänger sowie der nicht minder bekannte Odenwälder Saitenspezialist erst zum zweiten Mal überhaupt als Duo „Leadbelly Calls“ auf. Um es vorwegzunehmen: Die beiden virtuosen Kurpfälzer Künstler werden von den auf Abstand platzierten 51 Besuchern regelrecht gefeiert und freuen sich sichtlich riesig über den Erfolg ihres sympathischen Projekts: Es ist nicht nur eine Verneigung vor der in Musikerkreisen verehrten Folk-Bluesgröße Huddie Ledbetter (1888 bis 1949) aus Louisiana, besser bekannt als Leadbelly. Es ist auch ein Beitrag zur internationalen Anti-Rassismus-Bewegung. Geht es doch um Songs eines seinerzeit vermutlich auch aus rassistischen Gründen leiderfahrenen afroamerikanischen Musikers, der zweimal im Gefängnis saß, aber jeweils begnadigt wurde. Auf seine unsterblichen Lieder haben große weiße Künstler und Rockbands wie unter anderem Led Zeppelin („Gallow’s Pole“) und Nirvana („Where Did You Sleep Last Night?“) stets gerne zurückgegriffen.

Für Anna Rafflewski ist es wie eine Reise in ihre Jugendzeit. Denn das erste Konzert der Heddesheimerin war ein Bluesfestival. „Diese Musik hat mich lange geprägt, aber ich habe sie auch schon lange nicht mehr gehört, deshalb ist es wunderschön“, freut sich die Frau von Pfarrer Dierk Rafflewski, der die „entspannend schöne Musik“ ebenso genießt. „Ich bin Blues-Fan und vor allem wegen Timo Gross hier, der gefällt mir besonders“, erklärt Jürgen Vosloh. „Das Programm ist hervorragend: Ich mag Blues unheimlich, aber so habe ich das noch nie erlebt“, sagt der Ladenburger Jürgen Platz begeistert von den Gitarristen und ihren Glanznummern, darunter eine wunderbare Version von „Black Betty“, die manchem noch als 70er-Jahre-Rockkracher im Ohr sein mag.

Auch den musikalischen Gästen gefällt´s: „Wir finden es sehr schön hier: Das ist ein super Laden“, lobt Dörsam die Location, wo er bei hinreißenden Soli und mit einfühlsamen Klangeffekten vier seiner insgesamt rund 200 Gitarren und Saiteninstrumente aus aller Welt präsentiert. Bislang dreimal haben Gross und Dörsam ihr Projekt mit großem Erfolg vorgestellt: Nach der Premiere beim „Blues and Roots“-Festival im pfälzischen Pleisweiler und Ladenburg begeisterte das Duo am vergangenen Samstag beim kleinen Ersatzevent in Finkenbach. Es folgt unter anderem das Weinheimer Café Central (11. September). pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020