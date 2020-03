Ladenburg: Unmut über Einbahnstraßenregelung Ein Ende am Samstag?

Um halb drei am Freitag ist die Umleitung noch eingerichtet. © Kuntermann

Von Stephanie Kuntermann

Vor der Sitzung machte der Technische Ausschuss noch einen kleinen Abstecher zur Baustelle der Martinshöfe; zurück im Rathaus, war Bürgermeister Schmutz wenig begeistert vom Aussehen der Straßen: „Durch die Stürme der vergangenen Tage hat sich loses Baumaterial überall verteilt.“ Der Bauunternehmer habe jetzt versprochen, die Straße zu reinigen.

Lange Verkehrsbehinderung

Daneben bestehen die Verkehrsbehinderungen durch die Einbahnstraßenregelung an den Martinshöfen seit Wochen; sie hätte laut Absprache bereits am Freitag, 28. Februar, aufgehoben werden sollen. Als das nicht eintrat, habe er um eine Anhörung gebeten, sagte Schmutz: „Sie fand aber nicht statt.“

Der Generalunternehmer habe nun jedoch in Aussicht gestellt, dass die Umleitung am Freitagnachmittag aufgehoben werde und am Samstag „wieder Normalität herrschen“ soll. Allerdings habe das Unternehmen eingeschränkt: „Es sei denn, es werden noch Restarbeiten vorgenommen.“

Alle 148 Wohnungen seien zwischenzeitlich verkauft, zum Teil schon bezogen worden, oder es würden noch Mieter gesucht, informierte Schmutz noch: „Und sechs der sieben Gewerbeeinheiten sind verpachtet oder verkauft.“

