Ladenburg: Verwaltung sieht geplanten Flohmarkt kritisch

„Ich liebe Flohmärkte“, sagt Elke Filsinger. Seit fünf Jahren wohnt sie in Ladenburg, wo der Verkauf von Trödel in den malerischen Gassen seit 1974, also von Anfang an, wesentlicher Teil des Altstadtfestes ist. Dass die 46. Auflage dieses Jahr samt kultiger Krempelbörse Corona-bedingt längst abgesagt ist, findet Filsinger „ebenso verständlich wie enttäuschend“. Doch kam ihr die Idee,

...