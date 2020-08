Ladenburg: VHS-Ferienkinder lieben Zirkus-Workshops

Ein Schnuppervormittag mit einer echten Zirkusdirektorin und Clownin: Das ist ein besonders beliebtes Angebot im Ferienprogramm der Volkshochschule (VHS) in Ladenburg. Emma hat es so genossen, dass sie am nächsten Tag erneut auf der Matte in der städtischen Turnhalle steht. „Am besten

...