Ladenburger Balkonsingen um 16 Uhr

Ladenburg.Das Adventsblasen am 4. Advent auf dem Marktplatz mit dem Posaunenchor LaBrass als Teil des Lebendigen Adventskalenders kann nicht stattfinden. Dennoch möchte der Posaunenchor die Weihnachtsbotschaft als Licht in die Welt tragen und lädt alle Bewohner der Stadt ein, am heutigen Sonntag, 20. Dezember, um 16 Uhr auf den Balkon oder in den Garten zu gehen oder die Fenster zu öffnen. Alle Musiker sollen „Macht hoch die Tür die Tor macht weit“ spielen, alle anderen singen oder zuhören.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 20.12.2020