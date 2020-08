Land fördert Kunstprojekt

Carolin Callies freut sich über die Fördergelder des Landes. Peter Jaschke (pj)

Große Freude beim Förderverein der Stadtbibliothek Ladenburg: Für „Flaneure und Flaneusen“, ein gemeinsames Projekt mit den Literaturtage-Machern von „vielerorts“, gibt es 17 855 Euro an Landesmitteln. Dies teilten die h iesigen Landtagsabgeordneten Uli Sckerl (Grüne) und Julia Philippi (CDU) am Donnerstag mit. „Das ist ja super“, freut sich Mitinitiatorin Carolin Callies, als sie im Urlaub von dieser Redaktion davon erfährt.

Damit seien monatliche Spaziergänge mit namhaften Autoren ab September durch Ladenburg vollumfänglich finanziert, so Callies. Das Konzept: Schriftsteller wie Annette Pehnt („Mein Amrum“) und Markus Orths („Picknick im Dunkeln“) gehen mit Funkmikrofon durch die Römerstadt. Was sie vorlesen und sagen, empfangen die Teilnehmer über Kopfhörer. Man könnte sagen: Laufend Literatur an der frischen Luft. Kein Wunder also, dass „Flaneure und Flaneusen“ zu den 50 erfolgreichen Bewerbungen unter 139 Anträgen zählte. Denn das nagelneue Förderprogramm heißt „Kunst trotz Abstand“. Theresia Bauer, die Grünen-Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat es mit einer Gesamtsumme von 7,5 Millionen Euro als „Baustein für das Fortbestehen unserer Einrichtungen“ aufgelegt, um Kultur im kleineren Rahmen während der Corona-Pandemie zu ermöglichen.

Entwicklung neuer Formate

„Die Unterstützung der Kultur ist in diesen Zeiten wichtig“, schreibt Sckerl dazu. Kulturschaffende hätten es momentan nicht leicht. „Dennoch brauchen wir kulturelle Angebote“, so Sckerl. Die schwierige Balance zwischen Gesundheitsschutz und öffentlichem kulturellem Leben gelte es hinzubekommen. Das Impulsprogramm diene auch der Entwicklung neuer Formate, zielgruppenspezifischer Angebote und künstlerischer Konzepte, die trotz Auflagen umgesetzt werden können. „Wir wissen, wie schwierig die Situation für die Kulturschaffenden ist und unterstützen sie aus voller Überzeugung bei innovativen Ansätzen zum Umgang mit der Krise“, teilt Philippi mit und betont: „Ich freue mich außerordentlich, dass von der Förderung so viele Einrichtungen in der Region profitieren.“

Neben Ladenburg erhalten vier Projekte in Mannheim und zwei in Heidelberg Unterstützung. Die Förderung soll mit zwei weiteren Runden fortgesetzt werden. Antragsberechtigt sind Einrichtungen wie soziokulturelle Zentren, Theater, Orchester, Bands und Ensembles, Museen, Kinos, Clubs und Vereine der Breitenkultur in Baden-Württemberg. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.08.2020