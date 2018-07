„Lasst euch inspirieren, bevor ihr loslegt“

Anzeige

„Die Welt da draußen wartet schon auf Sie“, sagte CBG-Direktorin Hannelore Buchheister zu den Abgängern. In ihrer ersten Abiturrede an dieser Schule beschrieb sie klug die Herausforderung, einer neuen, nämlich digitalisierten, Welt „ein menschliches Gesicht zu geben“. Dass sie diesen Jahrgang mit dem Motto „Stark Wars – Abisode 2018“ auch dazu in der Lage sieht, ließ sie durchblicken: „Ja, sie waren stark, das hat mich sehr berührt und beeindruckt.“ So sei diese Stufe „über sich hinausgewachsen in ihrer Gemeinschaft zueinander, ihrem Zusammenhalt und ihren Freundschaften“, was weit über die Schulzeit hinaus erhalten bleiben werde. Mit einem Zitat aus der „Star Wars“-Kultfilmreihe („Erzähl’ mir nie, wie meine Chance stehen“) nahm Bürgermeister Stefan Schmutz witzig Bezug auf das Abi-Motto und ermunterte die jungen Leute damit zu Mut und „kritischem Geist“.

Die Zeugnisse überreichten die Tutoren Rainer Schajor, Ruben Brand, Anne Kriebel, Kerstin Petschl und Karen Anja Stephan. Ein weiterer Höhepunkt: zahlreiche Preisvergaben, die zeigen sollen, welche „große Leistungen vollbracht wurden“ (Buchheister), ohne das bestandene Abitur der anderen zu schmälern.

Dass das Musische am CBG großgeschrieben wird, belegten Beiträge des Musikneigungskurses von Manuel Jandl mit den Solisten Sophie Schmidt (Gesang) und Maximilian Sander (Percussion). Stufensprecherin Lina Werner wusste zu verdeutlichen, warum eine „einzigartige Stufe“ nun das CBG verlasse. Extralob hörte Günter Keller als CBG-Chef bis 2017. Elternsprecher Rolf Blasek würdigte unter Applaus das achtjährige Engagement seines scheidenden Beiratskollegen Ingo Preuß.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.07.2018