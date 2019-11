Laternen auch als Licht der Hoffnung

Erstaunliches Jubiläum: Seit 1949 organisiert die Kolpingsfamilie in Ladenburg ununterbrochen den St. Martinsumzug. Damals, vor 70 Jahren, trat aber auch unser Grundgesetz in Kraft. Damit war, vier Jahre nach Kriegsende, die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Obwohl es in der benachbarten DDR noch länger nicht soweit war, könnte man sagen: Auch für das Licht der Hoffnung durch Demokratie steht dieser Laternenumzug.

Bei der jüngsten Auflage zeigten sich die Organisatoren erfreut über rund 500 Teilnehmer. Laut Polizei waren es rund 100 weniger als im Vorjahr, aber dennoch: „Das ist super, dass es so großen Anklang findet und wir das so lange aufrechterhalten konnten“, sagte Vorstandsmitglied Martin Bündgens. Hinter dem Polizeiauto ritt Gunter Stamm (Pferdesportverein) mit Helm und Umhang auf Schimmel „Matador“ voraus. Zum Abschluss, diesmal in der St. Gallus-Kirche, spendierte die Kolpingsfamilie zum 70. Geburtstag des Umzugs „Martinsmänner“ für den Heimweg. Zuvor überführten Mädchen und Jungen aus dem St. Joseph-Kindergarten das überlieferte Liedgut mit gekonnten Rap-Einlagen zum Chorgesang in die Neuzeit.

Die gute Botschaft blieb die gleiche, nämlich „Freude in alle Herzen auf dieser Welt“ zu bringen. Diakon Tomas Knapp rief: „Spitzenklasse!“ Für ihn stehen die Laternen von heute für das „Licht der guten Tat“ des römischen Legionärs Martin, der einst seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Bis heute gehe es darum, Menschen zu helfen. Dafür stünden auch Freiwillige Feuerwehr und Polizei, die den Umzug neben Stadtkapelle und evangelischem Posaunenchor begleiteten. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019