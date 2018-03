Leergut und Müll: Stadt will eingreifen

Anzeige

Verärgert zeigte sich Stadträtin Petra Erl in der Sitzung des Technischen Ausschusses über Müll und Leergut, die oft in der Brauergasse an der Gaststätte „Wintergarten“ herumstehen: „So können wir das an der Stelle nicht lassen.“ Die Verwaltung habe mit dem Besitzer gesprochen“, antwortete Bürgermeister Stefan Schmutz. Wenn eine nochmalige Aufforderung nichts fruchte, werde der Ordnungsdienst Abhilfe schaffen. Der Müll stehe auf Grund und Boden der Stadt Ladenburg. Steffen Salinger (SPD) hatte einen drastischen Vorschlag: „Ich würde alles abräumen lassen und dem Verursacher die Rechnung schicken.“ kba