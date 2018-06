Lehrerin Quendt: „Kinder sind Feuer und Flamme“

Anzeige

„Ist das Sellerie?“ Wulla Mokas ist irritiert: Gar nicht so einfach mit Nasenklammer und verbunden Augen noch etwas zu schmecken. Allein das Auge isst ja bekanntlich mit. „Nein, es ist Kohlrabi“, sagt Enkelin Sofia und strahlt: Ihr Experiment ist geglückt. „Es geht um die Sinne“, erklärt die siebenjährige Zweitklässlerin. Es ist Tag der offenen Tür an der Dalberg-Grundschule (DGS). Und zum Abschluss der vorangegangenen Experimentiertage stehen Mitmachaktionen wie jenes Wahrnehmungsspiel auf dem Programm.

Aufwand ist „aller Ehren wert“

Für eine Schule, die Mädchen und Jungen spielerisch an die Fächerkombination Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) heranführt, ist das naheliegend: In den Klassen eins bis vier geht es um Luft, Sinne, Wetter und Strom sowie um das Zukunftsthema erneuerbare Energien. „Wir finden das toll, dass soviel mit den Kindern gemacht wird und die Kinder so dabei sind“, lobt Besucherin Mokas das Konzept. „Schön, dass die Schule sich nach außen öffnet und zeigt, was sie zu bieten hat“, sagt Bürgermeister Stefan Schmutz. Dieser zusätzliche Aufwand für die Schulgemeinschaft sei „aller Ehren wert“. So ein Tag der offenen Tür findet alle vier Jahre an der DGS statt. Dazwischen sind abwechselnd Schulfest, Sponsorenlauf und Sternwanderung vorzubereiten.

„Vorsicht, tödlich“, steht auf einer Box mit hervorstehender Drahtschlinge, vor der Dimitrios sitzt. Es gilt, die unter schwachem Strom stehende Leitung mit einem Führdraht so geschickt zu umfahren, dass es möglichst zu keiner Entladung kommt. „Geschafft“, jubelt der Sechsjährige. Zur Belohnung gibt’s ein Gummibärchen. „Die Kinder sind Feuer und Flamme“, freut sich Lehrerin Sandra Quendt angesichts der Bereitschaft ihr Schüler zur Mitwirkung. „Ich fand´s sehr cool: Wir durften mit Batterien arbeiten“, schwärmt Juli aus der 4b und erklärt: „Da hab’ ich ’was gelernt und weiß jetzt, was Strom leitet und dass der Kreislauf immer geschlossen sein muss.“ Martin Jost vom Polizeirevier Ladenburg, der an der DGS Medienschulungen macht, sagt: „Das ist super organisiert, ganz klasse.“