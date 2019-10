Leitstelle neu geordnet

Der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hat am Dienstag bei seiner Sitzung in Schönau einstimmig die Neuorganisation der Integrierten Leitstelle (ILS) für den Rettungsdienst in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis beschlossen. In einer gemeinsamen Stellungnahme für alle Fraktionen sagte Kreisrat Dietrich Herold (FDP) aus Edingen-Neckarhausen: „Der Weg zur heutigen Beschlussfassung war steinig und lang, aber das Ergebnis für die Menschen in unserem Landkreis und der Stadt Heidelberg ist überaus positiv.“

Mit dem Beschluss wird eine Trennung von Mannheim im Bereich des Rettungsdienstes besiegelt (der „MM“ berichtete ausführlich). Nach Angaben der Kreisverwaltung sind damit einmalige Aufwendungen von 10 000 Euro verbunden, die durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Die jährlichen Kosten für den Betrieb der Leitstelle in der Trajanstraße in Ladenburg beziffert der Kreis auf 1,5 Millionen Euro. Voraussichtlich im Oktober 2020 werden zwölf Stellen vom Kreis auf die neue ILS gGmbH übertragen. Dies führe zu einer Entlastung des Stellenplans. Die Personalkosten tauchen im Etat des Kreises allerdings an anderer Stelle wieder auf, nämlich als Sachkosten.

Caroline Greiner führt Geschäfte

Bereits Anfang des Jahres wurde der bestehende Rettungsdienstbereich Rhein-Neckar in einen für Mannheim und einen für Heidelberg/Rhein-Neckar getrennt. Die Trägergemeinschaft für letzteren soll sich aus dem DRK-Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg, der Stadt Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis zusammensetzen. Vorläufige Geschäftsführerin der ILS gGmbH wird Caroline Greiner. red/hje

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.10.2019