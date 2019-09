Lektionen im Anders- und Gleichsein

Das Ferienprogramm für Kinder in Ladenburg ist mit Singen, Basteln und Spielen im Martin-Luther-Haus zu Ende gegangen. Bei der Evangelischen Kirchengemeinde erlebten 18 Mädchen und Jungen, dass alle Menschen auf der Welt anders, aber doch gleich sind. „Was würde wohl ein Kind aus Afrika sagen, wenn es euer Zimmer sehen würde?“ Das fragte Diakon Thomas Pilz eingangs im Stuhlkreis die Teilnehmer. „Oh’ mein Gott“, schlug ein Mädchen spontan als denkbare Antwort eines fiktiven Besuchers vor und brachte damit alle zum Lachen.

Es blieb nämlich offen, ob sich diese mögliche Reaktion auf die Ausstattung oder doch eher auf den Zustand des Raums in puncto Aufgeräumtheit beziehen sollte. Auf jeden Fall kam Pilz nach weiteren anschaulichen Beispielen, die zu dem Thema hinführten, zu diesem Schluss: „Die Frage, was normal ist, ist gar nicht so einfach zu beantworten.“ Und das brachte ein beliebtes Kindergarten- und Grundschul-Lied, das alle kannten, so auf den Punkt: „Ich bin anders als du bist anders als er ist anders als sie!“

In unterschiedlichen Gruppen gingen die Kinder, die auch aus Montenegro oder dem Kosovo stammten, in verschiedenen Räumen dem Anders- und Gleichsein auf den Grund: Bei Annette Krieck, vielen bekannt als Mitmacherin der „Kirchenmaus“-Kindergottesdienste, ließen sie sich dazu einladen, frei nach dem Bilderbuch „Vier-Farben-Land“ durch Spielen Grenzen zu verwischen.

Bei Max Heinke, der bei der Kirchengemeinde ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert, und Lea aus der Konfirmandengruppe wurden menschengroße Figuren aus Pappe ausgeschnitten und mit bunten Handabdrücken versehen. Unter anderem „Flaggen raten“ und „eine Weltkarte malen“ hieß es bei Pilz und dem jugendlichen Teamer Nils.

Die Küchengruppe von Angelika und Elisabeth Berens stellte eifrig Butter für Schnittlauch- und Petersilienbrote her. Ihre Botschaft lautete: Auch Weizen-, Dinkel- und Roggenkörner seien unterschiedlich, eigneten sich jedoch gleichartig zum Backen. pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.09.2019