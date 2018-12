Lenner legt seinen Fans neue Songs unter den Baum

Dass das große Rockerherz von Rainer Döhring auch über eine Kammer für pure Popmusik verfügt, zeigte sich jetzt beim jüngsten FESTival in der Ladenburger Pflastermühle. Da gab der Frontmann von Lenner doch glatt, wenn auch augenzwinkernd, den Weihnachtsdauerbrenner „All I Want For Christmas Is You“ zum Besten, den die US-amerikanische Grammy-Preisträgerin Mariah Carey mit ihrer Fünf-Oktavenstimme berühmt machte. Stark, wie sauber Döhring diesen Radio-Ohrwurm interpretierte. Und freilich verpassten die Männer von Lenner dem Song ein dichtgewebtes Rockkleid.

Rockmusik in allen Spielarten: So ist es seit 2002 Sitte bei diesem Benefizabend zugunsten des Jugendzentrums „Kiste“. In dessen Veranstaltungsraum gab es am Samstag vor dem Fest zum 17. Mal Stromgitarren statt Gebäck. Diesmal legte Lenner den Fans vier neue Songs unter den Baum. Darunter ragte „Hör mir zu“ heraus, der das Potenzial aufwies, sich ähnlich tief in die Gehörgänge zu fräsen wie die bekannte Übernummer „Zeitenwanderer“. Neben Döhring zeigten sich Alex Weis (Gitarre), Niki Kuhn (Bass) und Lucas Juhl (Schlagzeug) in Hochform. Während des überzeugenden Sets mit Jam-Elementen, das Joe Weis am Keyboard sowie Gastsänger Jan Rohnacher (Straßenpoeten) unterstützten, war deutlich spürbar: Lenner sind in Ladenburg Kult.

„Das FESTival ist wie nach Hause kommen – Familie, Freunde und Musik, das ist sehr schön, und die Pflastermühle ist so toll geworden“, erklärte Romina Nickl, die mit ihrem Lebensgefährten Marcus Mädler aus Leipzig in die alte Heimat gekommen war. Er mag die Berliner Beatsteaks und zeigte sich ebenso begeistert vom „FESTival-Flair“. „Ich finde das Licht sehr schön“, sagte Besucherin Iris. Das Lob galt Nils Kreitzscheck: Worauf kommt es ihm bei seiner Lichtshow an? „Sie muss der Stimmung und dem Rhythmus der Songs entsprechen“, antwortete der 25-jährige Fachmann aus dem Team des gastgebenden „Kiste“-Trägervereins.

Viele Musiker aus der Region

Für solche Erleuchtung sorgte Kreitzscheck auch bei den Vorgruppen. Den Auftakt bestritt Solitude Alley (Ludwigsburg). „Das kam authentisch rüber“, fand die 22-jährige Helen aus Heidelberg. Der Sänger spielte auch Klavier und Trompete. An der Gitarre: der aus Hemsbach stammende Dirk Hammerschmidt, der mit seiner früheren Poppunk-Band Variety schon bei der FESTival-Premiere vor 16 Jahren auf dieser Bühne stand. Man sah im Publikum weitere Musiker aus der Region wie David Schnitzler (Sea Moya), David Dankworth (TOSOL), die Scharbert-Brüder (Papperlapapp) und Max Hohenstatt (I Am Poet), die hier schon aufgetreten waren.

Den Vogel schoss Endless Second (Karlsruhe) ab: Sänger Nicolai Dörr interpretierte eingängige und tanzbare eigene Stücke wie „Don´t Want To Go Now“ mit heiserer Rock- und Soulröhre. Der kleine Hit beim Streamingdienst Spotify vom Mini-Album „Hide & Seek“ zündete bereits auf dem jüngsten „Rock at Church“-Festival (Altstadtfest). „Das war cool“, erinnerte sich Dörr und freute sich, dass das FESTival-Publikum „Endless Second“ noch stürmischer feierte.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018