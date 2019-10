Lesenswertesvon der Buchmesse

„Unzählige Neuerscheinungen“ gebe es wieder auf dem Buchmarkt, schreibt Stephanie Steinbacher. Die Stadtbibliotheks-Leiterin will den Ladenburgern angesichts dieser Vielfalt einen Überblick verschaffen. Für den Abend unter dem Titel „Bücherherbst 2019“ hat sie sich deshalb Unterstützung von zwei Profis geholt.

Am Dienstag, 5. November, ab 19.30 Uhr, hat sie nämlich Christel Freitag und Wolfgang Niess in die Stadtbibliothek eingeladen. Freitag war zunächst Lehrerin, bevor sie als Musikredakteurin beim Süddeutschen Rundfunk und als Kulturredakteurin beim SWR in Tübingen arbeitete. Dort ist sie für das samstägliche Hörspiel und für die Musikauswahl des Sonntagskonzerts beim Sender SWR 4 verantwortlich.

Ihr zur Seite steht Niess, langjähriger Leitender Redakteur beim SWR-Fernsehen in Stuttgart und Moderator der Reihen„Autor im Gespräch“ oder „SWR-Fernsehen zu Gast“. Daneben veröffentlichte er zahlreiche Sendungen und Publikationen zu Kultur und Zeitgeschichte . Die beiden Gäste wollen dem Publikum nicht nur ein wenig Orientierung auf dem großen Literaturmarkt verschaffen. Sie stellen darüber hinaus Werke vor, die in den Feuilletons besprochen wurden, aber auch solche, die noch unbekannter sind.

Karten kosten je 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, und sind ab Montag, 21. Oktober, im Vorverkauf und unter Telefon 06203/ 70-211 erhältlich. Außerdem gibt es noch eine Verlosung: Die Besucher können eins von zehn Büchern gewinnen, die beim Ladenburger Literaturfestival „vielerorts“ von Autoren signiert wurden. stk

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019