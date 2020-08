Lesung in der Bachstation

Am Donnerstag, 13. August, kommt die Schweizer Autorin Ariela Sarbacher zu einer Lesung an die Ladenburger Bachstation (Heidelberger Straße 60). Beginn ist 19.30 Uhr. Ihr Debütroman „Der Sommer im Garten meiner Mutter“ ist im Frühjahr im Bilger Verlag erschienen. Finanziert wird die Lesung von der Crespo Foundation und der Initiative #ZWEITERFRUEHLING. Moderiert wird der Abend von Kristin Wolz und Carolin Callies.

Ariela Sarbacher wurde 1965 in Zürich geboren. An der Schauspiel-Akademie Zürich wurde sie als Schauspielerin ausgebildet. Ihre ersten Engagements führten sie ans Stadttheater Heidelberg und an die Bremer Shakespeare Company. Heute arbeitet sie als Schauspielerin, Sprecherin, Schriftstellerin und Präsenztrainerin.

Die Bachstation hat unter den gegenwärtigen Corona- und Hygiene-Vorschriften für 30 Personen Platz.Die Besucher sollten möglichst ihren eigenen Klappstuhl oder eine Picknickdecke mitbringen. Auf Abstand wird geachtet. Ab 19 Uhr ist Einlass. Die Lesung ist kostenfrei. Um eine verbindliche Anmeldung bei der Buchhandlung am Rathaus (Domhofgasse 3) oder telefonisch unter 06203/1 21 11 wird gebeten.

Der Arbeitskreis von „vielerorts“ besteht aus: Carolin Callies, Anne Glombitza, Thomas Nestler (Buchhandlung am Rathaus), Petra Göhring (Stadtbibliothek Ladenburg) Alexander Spangenberg, Annette Weber-Wermke (Freunde und Förderer der Stadtbibliothek, Kristin Wolz und Rainer Ziegler.

