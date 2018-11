Lesung über die Revolution 1918/19

Im Jahr 2017 ist das Buch „Die Revolution 1918/19. Der wahre Beginn unserer Demokratie“ von Wolfgang Niess erschienen. Mit seiner Lesung am Dienstag, 20. November, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek Ladenburg möchte er an die Ereignisse vor 100 Jahren und an „die größte Volksbewegung in der deutschen Geschichte“ erinnern.

Nicht nur der Sturz der Monarchie und die Ausrufung der demokratischen Republik sind die Errungenschaften der Revolution, sondern auch die Einführung des allgemeinen gleichen Wahlrechts für Frauen, die Verankerung sozialer Grundrechte in der Verfassung und die Einführung des Achtstundentags für Arbeiter und Angestellte. Eintritt sieben Euro, Vorverkauf in der Stadtbibliothek, Rufnummer 06203/70 211. red

