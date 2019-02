„Leute werden erst aktiv, wenn in Nachbarschaft etwas passiert“

Die Einbruchsserie, die im Januar die Ladenburger beunruhigt hat, blieb nicht ohne Folgen: Die Polizei ging in die Offensive. Das Revier Ladenburg erhielt zusätzliches Personal. Verstärkt wurden Kontrollen gemacht und Streife gefahren. Ein weiterer Schwerpunkt lag und liegt auf der Vorbeugung. Dazu dient auch der Vortrag, den Martin Boll (Bild Polizei), der Leiter des Referats Prävention im Polizeipräsidium Mannheim, heute um 19.30 Uhr im Domhofsaal hält.

Interesse an Beratungen

„Wir haben da schon einiges getan“, erklärte Boll im Gespräch mit unserer Zeitung. So machte die rollende Beratungsstelle des Landeskriminalamts Anfang Februar in Ladenburg Station. „Da hatten wir extrem großen Zuspruch: Mehr als 100 Leute haben sich beraten lassen“, so Boll. Zudem wurden 8000 Flyer und Beratungsgutscheine verteilt. Schließlich machten Beamte der Beratungsstelle der Polizei Präventionsstreifen, nahmen Kontakt mit den Bürgern auf und boten kostenlose Einzelberatungen an.

„Die Kollegen zeigen Schwachstellen auf und geben Tipps zu deren Behebung“, so Boll. „Die Botschaft, dass man gegen Einbrecher etwas machen kann, kommt an“, lautet sein Fazit. Er bedauert, dass „die Leute erst dann richtig aktiv werden, wenn sie in den Medien über Einbrüche lesen, selbst betroffen sind oder etwas in der Nachbarschaft passiert“.

Im Vortrag heute Abend gibt Martin Boll praktische Tipps, wie man Einbrechern das Leben schwermacht, stellt Materialen zur Sicherung von Türen und Fenstern vor, weist nochmals auf die Beratungsangebote hin, verteilt Info-Material und zeigt Filme. Danach steht der er für Fragen zur Verfügung. Damit ist die Schwerpunktaktion des Referats Prävention in Ladenburg beendet, erklärt Boll: „Wir müssen uns auch um andere Gemeinden kümmern.“ Die Beratungsgespräche laufen allerdings weiter.

Für die Beamten des Reviers Ladenburg ist die Schwerpunktaktion noch nicht beendet. Revierleiter Peter Oechsler: „Wir sind immer noch mit starken Kräften unterwegs.“ Mindestens drei oder vier Mal die Woche erhält das Revier zusätzliches Personal, um den Verfolgungsdruck aufrechtzuerhalten. Streifen gehören also weiterhin zum Straßenbild.

Neun Einbrüche gab es im Januar. Seitdem am 31. Januar zwei Rumänen festgenommen wurden (wir berichteten), erfolgte lediglich noch ein Einbruch am 3. Februar. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am 8. Februar in einer Erklärung mitteilten, sollen die beiden im Januar „mehrfach in Häuser eingebrochen sein und die Eigentümer bestohlen haben“. Peter Oechsler vermutet, dass eventuelle weitere Täter wegen der Festnahmen, der Kontrollen und Streifen in andere Regionen ausgewichen sind, die ihnen weniger gefährlich erscheinen.

Trotz dieser Erfolge rät die Polizei zur Vorsorge. Denn in der Einladung zum Vortrag heißt es: „Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für viele Menschen, ob jung oder alt, einen großen Schock. Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden.“

