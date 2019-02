Liberale hoffen auf zwei Mandate

Nur 16 Namen stehen auf der Liste der FDP Ladenburg für die Gemeinderatswahlen am 26. Mai. Fünf der Kandidaten gehören den Freien Demokraten an. Rund 20 Personen waren zur Nominierungsversammlung in den „Würzburger Hof“ gekommen, darunter acht von 14 Mitgliedern des Ortsverbands.

Wolfgang Luppe, Noch-Stadtrat und Ortsvorsitzender der FDP, leitete die Sitzung souverän. Er bedauert, dass die FDP keine komplette Liste präsentieren kann, hofft aber darauf, dass Wähler ihre 22 Stimmen auf die Kandidaten der Liberalen verteilen. Als Ziel nannte Luppe, der nicht mehr zur Wahl antritt, mindestens ein Mandat, vielleicht sogar deren zwei. Dann bat der Vorsitzende die Kandidaten, sich und ihre Ziele vorzustellen.

„Habe Zeit und Motivation“

Auf Platz 1 steht Ursula Völkel. Die Grund- und Hauptschullehrerin ist in Köln aufgewachsen und erinnert sich daran, dass keine Schulparty ohne Polizeieinsatz verlief. Nach diesen Erfahrungen genießt sie die hohe Lebenqualität in Ladenburg umso mehr. Die Mutter von vier Kindern und Tochter einer pflegebedürftigen Mutter setzt ihre Schwerpunkte in den Bereichen Schulpolitik und Senioren: „Meine Kinder sind groß, ich habe Zeit und Motivation.“

Dr. Ernst Peters (Platz 2) hält es für eine Bürgerpflicht, sich ehrenamtlich zu engagieren. Als seinen Schwerpunkt nennt er Infrastruktur im umfassenden Sinn: „die Basis, dass wir alle hier leben können“. Auch um den Etat würde sich der Diplominformatiker im Falle seiner Wahl kümmern, ebenso um digitale Infrastruktur und Tourismus. Auch Emanuel Kollmann, auf Platz 3 platziert, möchte die Infrastruktur verbessern, ebenso die Kinderbetreuung: „Das ist gut investiertes Geld.“ Der Jurist, der sich mit der Förderung des Breitbandausbaus befasst, würde seine Kenntnisse in die Ratsarbeit einbringen.

Bei der Wasserschutzpolizei Heidelberg arbeitet Carina Glöckner. Sie will die Polizeipräsenz in Ladenburg erhöhen. Als werdende Mutter setzt sie sich für gute Kinderbetreuung ein. Auch für Steffi Raskop ist der Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für Klein- und Kleinstkinder eine Herzensangelegenheit. Die Erzieherin hat als Leistungssportlerin im Fechten einen Europa- und einen Weltmeistertitel sowie etliche Medaillen gewonnen.

Katharina Johnen wünscht sich optimale Betreuung für ihren zweijährigen Sohn, denn: „Ich habe nicht studiert, um für den Rest meines Lebens Windeln zu wechseln.“ Der Rechtsanwalt und Steuerexperte Dr. Jürgen Sontheimer möchte sich um die Finanzen kümmern. Er ist gegen eine Anhebung von Grund- und Gewerbesteuer, für eine Erhöhung der Einwohnerzahl und eine Weiterentwicklung des Lobdengau-Museums.

Seine musikalischen und sportlichen Interessen will Wolf-Rüdiger Würtz in die Ratsarbeit einbringen, während der Biologe Dr. Andreas Lux sich unter anderem mit Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung befassen möchte. Mark Völkel würde sich auf sportlichem Gebiet engagieren. Mit 79 Jahren ist Rolf Dieter Gramlich der älteste Kandidat. Er plädiert für Psychologen an den Schulen, die beispielsweise bei Mobbingfällen eingreifen sollen.

Die fünf abwesenden Kandidaten stellte Luppe kurz vor. Die Mitglieder segneten die Liste einstimmig ab.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019