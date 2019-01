„Lichtwesen“ erobern Raum und Betrachter

Ein abendlicher Spaziergang durch die Ladenburger Innenstadt könnte sich zurzeit besonders lohnen. Denn dort sind seit Freitagabend „Lichtwesen“ unterwegs. Zumindest im KunstFenster in der Hauptstraße 77. Dort ist jeden Abend von 18 bis 22 Uhr der Heidelberger Künstler Nils Herbstrieth vor Ort und online beim Arbeiten an seiner stimmungsvollen Videoinstallation zu sehen. Diese „Lichtwesen“, wie Herbstrieth die farbig leuchtenden und wandernden Projektionen nennt, sollen „Raum und Betrachter für sich erobern“.

Bis zur eigentlichen Eröffnung des interaktiven Projekts am kommenden Donnerstag, 24. Januar, wenn er um 19 Uhr das Ergebnis seiner Arbeit vorstellt, kann man den Schaffensprozess verfolgen und sogar selbst beeinflussen. Dafür hat Herbstrieth eigens ein rundes Kontaktfeld zum Klopfen am Fensterglas angebracht. Jedes Signal soll etwas auslösen. „Es ist langsam, der Wechsel dauert lange, aber es wird immer etwas Neues geben“, erklärt der 1962 geborene Architekt, der auch zwei Jahre lang Informatik studiert hatte. Man sollte also immer wieder an dem Ausstellungsraum des gastgebenden Kunst-Vereins Ladenburg (KVL) vorbei schlendern. „Dieser einfache, schöne Raum mit dem großen Fenster hat es mir angetan“, fühlte sich Herbstrieth auf Anhieb inspiriert.

Bereits zur Voreröffnung (Pre-Opening) am Freitag kamen rund 30 KVL-Mitglieder und Freunde zeitgenössischer Kunst. Herbstrieth ist seit vielen Jahren bekannt für solche Projekte, die sich mit den Themen Raum und Zeit auseinandersetzen. Eines seiner multimedialen Frühwerke aus dem Jahr 2006 fand in Zusammenarbeit mit Architektenkammer und Jazzorganist Jo Bartmes unter dem Titel „Natur versus Zivilisation“ am Stauwehrsteg in Wieblingen statt. „Ich bin schon vor 15 Jahren dazu gekommen, als mich das Heidelberger Unterwegs-Theater dazu animiert hat, Projektionen als Kulisse für Tanzstücke zu erstellen“, erzählte der freie Architekt und verheiratete Vater zweier Kinder im Gespräch.

„Ich bin froh, meine Kunst hier zeigen zu können“, sagte Herbstrieth. „Ich bin ganz fasziniert“, freute sich KVL-Chefin Wiebke Hünermann-Neuert über den jüngsten Coup ihres Vereins. „So nutzt man dieses KunstFenster richtig“, zollte der benachbarte Künstler, Galerist und Jazzkonzertmacher Phil Leicht Anerkennung. Die Anregung, Herbstrieth einzuladen, kam von KVL-Künstlerin Sonja Maria Kaas, die 2015 an Ort und Stelle ihren „Phantastischen Raum“ installiert hatte. Sie erlebte den geschätzten Kollegen bei der Raumprojektion „Visual Dinner“ in der Heidelberger Hebelhalle. „Das hat mich so beeindruckt, dass ich fand, so etwas muss auch nach Ladenburg“, berichtete Kaas und erklärte: „Ich lasse mich überraschen von dem, was da in den kommenden Tagen entsteht.“ Nach der Eröffnung am kommenden Donnerstag ist die Installation bis 16. Februar jeweils von Sonnenuntergang bis Mitternacht zu sehen. pj

