Liederkranz feiert Fasnacht

Nach der jubiläumsstressbedingten Pause im vergangenen Jahr heißt es am Samstag, 15. Januar, um 19.33 Uhr beim Ladenburger Gesangsverein Liederkranz im Kaiserkeller endlich wieder: „Ladeberger Fasnacht und Liederkranz, Lahoi!“ Karten zu fünf Euro soll es, Stand Freitagmittag, noch im Vorverkauf bei Parfümerie Schneckenburger-Treffurt in der Neugasse 3 geben. Auf die närrischen Besucher wartet im Kaiserkeller am Lobdengau-Museum (Amtshof 1) nach Auskunft der Macher um Jörg Boguslawski „ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Beiträgen aus und über unser schönes Ladeberg“. Angekündigt sind viele Tänze der umliegenden Karnevalsvereine sowie Büttenreden und Lieder mit Bezug zu Ladenburg. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.02.2020