Linke: Vortrag über Wohnen

Zu Vortrag und Diskussion über kommunalen Wohnungsbau lädt der Ortsverband Schriesheim-Ladenburg der Linken am Montag, 20. Mai, 19.30 Uhr, in den Domhof ein. Es gibt viele erfolgreiche Projekte für kommunalen Wohnungsbau, der soziale Ungerechtigkeiten verhindern bzw. abmildern hilft.

Das bekannteste Beispiel ist Wien, wo seit Jahrzehnten 260 000 Wohnungen in kommunalem Besitz verwaltet werden. Welche Möglichkeiten Kommunen haben, wird in den Vorträgen der beiden Referenten aufgezeigt: Wolfgang Schäfer ist Experte für sozialen Wohnungsbau in Rottenburg, Bernd Zieger ist Stadtrat in Heidelberg und wirkt als Mitglied im Aufsichtsrat der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019