Literatur satt in der Römerstadt

Anzeige

„Literatur satt!“ - Damit versprechen die ehrenamtlichen Organisatoren von „vielerorts“ nicht zu viel. Denn die zweite Auflage der Literaturtage ab Donnerstag, 28. Juni, bringt nach der erfolgreichen Premiere 2017 erneut Büchner-Preisträger, Bestseller-Autoren und mit Stefanie Sargnagel die vielleicht „wichtigste österreichische Autorin des 21. Jahrhunderts“ nach Ladenburg. Private Hinter- und Innenhöfe sowie Kunstgalerien und öffentliche Plätze der Altstadt werden vier Tage lang zur Lesebühne. Dank Sponsoren ist der Eintritt frei. Spenden sind überall möglich.

Zur Eröffnung lassen die Bestsellerautoren Markus Orths (Max, 19 Uhr) und Klaus Modick (Keyserlings Geheimnis, 20.15 Uhr) am Donnerstag an der Wehrmauer bei der Sebastianskapelle mit ihren Künstlerromanen das „wahnwitzige 20. Jahrhundert auferstehen“. Zuvor wird um 17 Uhr in der Galerie Maul (Kirchenstraße 18) die Ausstellung „Verborgene Gegenwart“ eröffnet. Im Festivalzeitraum ist für jeden etwas geboten: Historische Romane wie „Die abenteuerliche Reise des Pieter van Ackeren in die Neue Welt“ von Meinrad Braun (Freitag, 16 Uhr, Lobdengau-Museum), Debüts wie das von Nava Ehrahimi (Sechzehn Wörter, Freitag, 18 Uhr, Nagelschmiedgasse 5), der Wienerin Sargnagels skurrile „Statusmeldungen“ aus sozialen Netzwerken (Freitag, 18 Uhr, Zehntstraße 26) und Autobiographien wie die des Heidelberger Literaturkritikers Ijoma Mangold (Das deutsche Krokodil, Samstag, 17 Uhr, Luisenstraße 34).

Abends locken Marion Poschmann (Die Kieferninsel, Freitag, 20 Uhr, Rheingaustraße 34) und Jan Wagner (Selbstporträt mit Bienenschwarm, Samstag, 19 Uhr, Neugasse 6) als „Grenzgänger zwischen Lyrik und Prosa“. Michael Fehr (Glanz und Schatten, Samstag, 21 Uhr, Hauptstraße 64) gilt als Geheimtipp. Die Lyrik-Matinee bestreiten Christiane Hedtke und Kristin Wolz unter musikalischer Begleitung von Christian Kurtzahn und mit Bildern von Herbert Wolz (Samstag, 11 Uhr, Hauptstraße 1, Ratskeller). Eine Familienlesung mit dem Titel „Knopfkino“ und Illustrator Mehrdad Zaeri (Mannheim), Geschichtenerfinder Enno Kalisch und Pianist Friedwart Goebels lädt Eltern und Kinder von sechs bis zwölf am Samstag, 15 Uhr, in Breslauer Straße 61 ein (Lindgren-Schule). Am Sonntag, liest Joachim Zelter (Im Feld) um 11 Uhr in der Ilvesheimer Goethestraße 11 (Abfahrt mit dem Rad und Rainer Ziegler: 10 Uhr, Hohe Straße 10, Ladenburg).