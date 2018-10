Livemusik und seltene Marken schmecken allen

So ein Liederkranz-Sänger mit Leib und Seele, der denkt auch auf der Fahrt in den Urlaub an seinen Verein: So ist es jedenfalls bei Andreas Lange. Der Vizedirigent des Ladenburger Gesangvereins legte während der sommerlichen Familienreise nach Kroatien extra einen Stopp bei Sangesbruder Markus Steiner in Paternion ein. Das ist bekanntlich die österreichische Partnergemeinde der Römerstadt. In Steiners Garage bunkerte er sicherheitshalber schon auf der Hinfahrt einen Kasten Original-Kärntner „Villacher Glockner-Pils“ für die 1. Rock-Bierprobe, die jetzt stattfand.

Diese gelungene Party mit Livemusik und weiteren hopfenhaltigen Getränken aus ganz Europa bezeichnet Liederkranz-Chef Jörg Boguslawski „schon jetzt als legendär“. Kurz vor Abschluss des 175. Jubeljahrs ließen es die Frauen und Männer des 1843 gegründeten Traditionsvereins in ihrem Kaiserkeller noch einmal gehörig krachen: Für die Rockmusik zu sechs Bieren aus Sängerfahrt-Zielorten der vergangenen 25 Jahre sorgten vier Vollblutmusiker aus Landau, Neustadt und Mannheim: The Bombshells, vielen bekannt vom Mannheimer Stadtfest, lieferten einen „genialen Auftritt“ ab. Dies bedeutete nach der SWR4-Schlagerparty mit „Papi’s Pumpels“ in der letzten Aprilnacht und einem „Chor-Fest“ tags darauf nun einen weiteren Volltreffer für einen Jubelverein auf der Höhe der Zeit.

„So cool, dass die Bombshells sofort zugesagt haben“, fand Lange. „Alle waren begeistert“, freute sich Boguslawski und schwärmte von den Helfern ebenso wie vom „tollen Publikum“. Die Besucher genossen neben jenem „Villacher“ auch „Staropramen Granat“ (Prag), „Ottakringer Helles“ (Wien), „Murphy’s Stout“ (Cork/Irland), „Gösser Märzen“ (Steiermark) und „Augustiner Bräu“ (München).

„Keine Marke leicht zu bekommen“

„Mit jeder Marke verknüpft man Erinnerungen an schöne Tage bei Freunden“, sagte Lange. Das Oktoberfestbier aus der Bayernmetropole hatte er über einen Arbeitskollegen in der dortigen Niederlassung seiner Firma organisieren und über einen Außendienstler in die Römerstadt mitbringen lassen. „Keine Marke war leicht zu bekommen“, berichtet Boguslawski.

Aufwendig und mit viel Liebe fürs Detail hatten Aktive um Lange auch den Partykeller und die Bühne mit allen Markenlogos geschmückt. Wer laut seiner Stempelkarte (sogar mit kurzen Biersteckbriefen darauf) mindestens fünf Sorten probiert hatte, der durfte gratis am Glücksrad drehen.

