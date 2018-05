Lkw-Panne blockiert Straße

Anzeige

Ausgerechnet mitten auf einer Kreuzung der stark befahrenen Ladenburger Trajanstraße ist am Nachmittag ein Lkw stehengeblieben. Über 30 Minuten lang ging es für den Transporter weder vor noch zurück. „Getriebeschaden“, sagt der Fahrer. Es sei Hilfe unterwegs. Derweil staute sich der Verkehr zur Feierabendzeit in beide Richtungen immer wieder. Etliche Fahrer von auswärts waren mit Pferdeanhänger unterwegs zum Reitturnier des Pferdesportvereins.

Zweifaches Glück im Unglück: Als Anwohner hatte Altfeuerwehrmann Stephan Himmler am Ende das passende Werkzeug zur Selbsthilfe für den Fahrer. Und das ganz große Chaos blieb auch während der Reparatur aus, weil sich auf der einen Lkw-Seite eine Parklücke zum Wenden anbot. Auf der Heckseite blieben Ein- und Ausfahrt der Sickingenstraße so weit frei, dass Pkw ausweichend abbiegen konnten. Dieser Umweg war nur für den Omnibus der Linie 628 zu eng. Doch gelang es dem Fahrer, im Rückwärtsgang auf die Weinheimer Straße zu steuern. Wer mochte, durfte vorher aussteigen. Möglicherweise warteten Fahrgäste an der der regulären Route vergeblich auf diesen Bus. Die Polizei musste nicht eingreifen. pj