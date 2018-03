Lob für Hessenthalers Wirken

Anzeige

Stadtkämmerei: Seit 15. März verstärkt Daniel Müller die Stadtkämmerei. Der „Mannheimer Morgen“ stellte den künftigen Fachbereichsleiter der Finanzverwaltung im Rathaus, der im Mai den langjährigen Amtsinhaber Claus Hessenthaler ablösen soll, bereits ausführlich vor. Bei seiner persönlichen Präsentation bedankte sich Müller bei allen Stadträten dafür, dass eine Übergangsphase bewilligt wurde: „Es zeigt sich, wie unheimlich wertvoll der gewaltige Erfahrungsschatz von Herrn Hessenthaler ist“, sagte der 29-jährige Diplom-Verwaltungswirt aus Oftersheim, der bis 2020 das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen einführen muss. In keiner Etatrede der Ratsfraktionen an diesem Abend fehlte der Hinweis auf Hessenthalers „große Fußstapfen“ und ein Willkommensgruß an Müller.

Landesstraßen: Der endgültige Abschluss der bereits im vergangenen Sommer sanierten Landesstraßen Benzstraße und Wallstadter Straße lässt weiter auf sich warten. „Das ist bis heute noch nicht fertig“, stellt Bürgermeister Stefan Schmutz kopfschüttelnd im Gemeinderat fest. Auf seine erneute Nachfrage habe das verantwortliche Regierungspräsidium Karlsruhe zum wiederholten Male zugesagt, die ausstehenden Arbeiten „schnellstmöglich“ nachzuholen. „Da müsste sich in den nächsten Wochen etwas tun“, hofft Schmutz. Fahrbahnmarkierungen aufzubringen, ist jedoch bei Frost und feuchter Witterung nicht möglich.

Martinshöfe: Der Schulweg vieler Kinder, die mit dem Fahrrad aus dem Stadtteil West und aus Heddesheim kommen, führt an der Großbaustelle der geplanten Martinshöfe an der Wallstadter Straße vorbei. Bernd Garbaczok regte aus Sicherheitsgründen eine alternative Wegführung, möglicherweise durch das Kurzgewann, an. Bürgermeister Schmutz erklärte, dass man sich der „Sensibilität des Themas bewusst“ sei. Dass man es in Abstimmung mit den Schulen noch einmal aufgreifen wolle, kündigte daraufhin Stadtbaumeister André Rehmsmeier an.