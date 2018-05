Lob und Dank für jahrelanges Engagement

Anzeige

„Du hast dafür viel Freizeit geopfert“, sagte die Stadträtin zu Ziech. Kollege Lüns würdigte die Unterstützung des bisherigen Vorsitzenden durch Ehefrau Ursel Ziech, die als Schriftführerin noch für ein Jahr gewählt bleibt: „Sie hat Rolf super unterstützt“, sagte er und überreichte Blumen. Was gab es im vergangenen Jahr Neues im FW-Stadtverband? In seinem letzten Rückblick nannte Ziech den Austritt aus Landes- sowie Kreisverband. Er begründete diesen Schritt jedoch nicht. Der Wechsel des Girokontos von der Sparkasse zur Volksbank erfolgte „aus Kostengründen“, so Ziech.

Plus in der Kasse

Nachdem das frühere Lokal „Fody´s Fährhaus“ zwischenzeitlich geschlossen gewesen sei, fänden die Monatssitzungen nun im „Schwanen“ am Marktplatz statt. Genau wie im Vorjahr 2016 zähle der Verein neun aktive und zehn passive Mitglieder. Ziech dankte ihnen sowie Spendern und unermüdlichen Helfern „für das große Engagement“ – auch am Waffelstand beim Altstadtfest. Allein diesem sei das ordentliche Plus in der Kasse zu verdanken, wie Kassier Mayer in seinem Bericht unterstrich.

Ulrike Karg hatte zusammen mit Walter Hummes die Rechnungen geprüft und empfahl, Mayer zu entlasten. Dies geschah auf Vorschlag von Evelyn Bausch ebenso wie für das gesamte Vorstandsteam.

