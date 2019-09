Loose: „Unter aller Sau“

Verkehrsgeplagte Anwohner der Schriesheimer Straße in Ladenburg haben sich mit einer Unterschriftenliste an die Verwaltung gewandt. Dies teilte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit.

Zuvor hatte sich nämlich mit Joachim Loose einer der Unterzeichner in der Fragerunde für Einwohner zu Wort gemeldet. Demnach werde vor allem in den Abendstunden zu schnell gefahren. Die Schriesheimer Straße sei zwischen Martinskreisel und Einmündung Trajanstraße zu breit und sollte baulich verengt werden, so Loose. Tätig werden müsse die Verwaltung auch, weil nachts jede Menge großer Laster einer Kühlspedition rasant und laut unterwegs seien.

„Das ist unter aller Sau“, sagte Loose. Schmutz erwiderte: Die Tempo-30-Zonen, die man mit Fortschreibung des Lärmaktionsplans auf den Weg bringe, gingen in die gewünschte Richtung (wir berichteten). pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019