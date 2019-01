Lothar Binding: „Dieser Ball hat gesellschaftliche Tiefe“

„Mal wieder tanzen!“ - Das ist für die 20-jährige Anna aus Heddesheim einer der Hauptgründe, am vergangenen Samstag den Feuerwehrball in Ladenburg zu besuchen. Für ihre gleichaltrige Freundin Lisa aus Ilvesheim machen „Quatschen, Tanzen, Mitsingen und einfach einen schönen Abend haben“ den Reiz aus. Die Lobdengauhalle ist mit bunten Lampions geschmückt. Die Kapelle The Holidays spielt einen Reißer nach dem anderen. Und ebenso wie auf der Tanzfläche geht es auch an der Bar hoch her. „Wir haben ein volles Haus, und es sind viele junge Leute unter den rund 600 Besuchern“, freut sich Kommandant Harald Lange.

„Tanzmuffel“ Schmutz

„Wir frischen unseren gemeinsamen Tanzkurs auf und treffen uns mit unserem Abi-Jahrgang 2017, viele tragen ihr Abi-Ballkleid wieder“, berichtet die 20-jährige Heddesheimerin Nina strahlend. „Ich bin zwar kein Tänzer“, erklärt dagegen der Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz, „aber das ist ein Pflichttermin, bei dem ich mich gerne solidarisch erkläre mit unserer Feuerwehr“. Apropos Verbundenheit: Die befreundete Wehr aus dem thüringischen Waldau hatte erneut die gut dreistündige Fahrt nicht gescheut, um hier dabei zu sein. Und auf dem Bar-Dach sieht man die Figur eines schneeräumenden Kameraden, mit der an die Rekordeinsätze im tiefverschneiten Oberbayern und Österreich erinnert wird. Die Idee dazu stammt von Oberfeuerwehrmann Dominik Kochendörfer (25). „Wenn so eine Katastrophe bei uns passieren würde, wären auch wir pausenlos im Einsatz“, weiß David Walcher. Der 40-jährige Hauptfeuerwehrmann sorgt seit 16 Jahren mit seinem Team für hochprozentig reibungslosen Betrieb hinterm Tresen. Markus Wolf, heute Vizekommandant neben Pascal Löffelhardt, hatte Walcher damals gefragt, ob er mitmacht. Der „Senior“ der Bar-Crew und ebenso schon von Anfang an dabei ist Karlheinz Schäfer (56). Man sieht es auch daran, wie geschickt er in Nullkommanichts sechs Longdrinks mischt. „Kapelle, Bar und Tombola“ sind für Walcher die Magneten des Balls. Tatsächlich, die Tombola? Walcher nickt überzeugt: „Immerhin gibt es dank Spenden aus der Geschäftswelt und der Feuerwehr 500 Gewinne.“

Die Bewirtung ein Pluspunkt

Als Pluspunkt gilt den Machern auch die Bewirtung durch „Ochsen“-Wirt Heinz Jäger. „Wir sind damit sehr zufrieden“, sagt Kommandant Lange. Er freut sich in seiner Rede auch darüber, dass neben vielen Stadträten und Kreisrat Rainer Beedgen auch etliche Jugendgemeinderäte, Vertreter aus allen Unterkreiswehren, aus dem Kreisfeuerwehrverband und von Polizei, DLRG und Sanitätsdienst gekommen sind.

„Dieser Ball hat gesellschaftliche Tiefe und vereint Jung mit Alt“, findet der SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding. Für ihn und seine Frau ist dies „der erste Ball im Jahr, den wir besuchen“. Da kann ihm der Ladenburger Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck, der mit Ehefrau Brigitte da ist, nur zustimmen: „Die Tanzsaison wird mit diesem Ball eröffnet.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019