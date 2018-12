„LSV soll den Fußball aufgeben“

Ist eine Konzentration der örtlichen Kicker-Interessen beim Fußball-Verein (FV) 03 möglich? FV-Chef Thomas Thieme sieht es so: „Es ist die Zeit gekommen, wo die Kräfte des Ladenburger Fußballs gebündelt werden sollten, und zwar unter dem Dach des FV 03“, sagte Thieme in seiner Ansprache bei der Jugend-Adventsfeier vor rund 100 Nachwuchsspielern, deren Eltern und Bürgermeister Stefan Schmutz in der Lobdengauhalle.

Zugleich betonte Thieme in seiner kurzen Rede, den Verantwortlichen bei der LSV „keine Ratschläge erteilen“ zu wollen. Auf „MM“-Nachfrage schließt Thieme allerdings eine Kooperation in Form von Spielgemeinschaften aus. Er ist der Ansicht, dass sich die LSV-Verantwortlichen „überlegen sollten, die Fußballabteilung aufzugeben“, um sich noch stärker auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. „Schließlich betreiben wir auch keine Basketball-, Tischtennis-, Turn-, Volleyball- oder sonstige Abteilungen, die von anderen Vereinen in Ladenburg angeboten werden“, so Thieme. Er wolle sich „keineswegs in interne Angelegenheiten einmischen“. Doch der Gedanke, dem FV 03 das Fußballfeld zu überlassen, dränge sich in der momentanen Situation einfach auf. Das sähen viele so in Ladenburg, auch außerhalb seines Vereins.

Zum Hintergrund: Die LSV hat nach der Zweiten Mannschaft und der Privatmannschaft am 22. November auch die erste Herrenmannschaft abgemeldet. Damit hat der Verein keine aktive Herrenmannschaft mehr im Ligabetrieb und verfügt nur noch über eine AH- sowie drei Jugendmannschaften. Der LSV-Vorstand hatte sich zu diesem „drastischen Schritt“, so die Pressemitteilung, gezwungen gesehen, „da die Gruppe der verfügbaren Spieler eine ordnungsgemäße Fortsetzung der Verbandsspiele nicht gewährleisten konnte“ (wir berichteten).

Im „MM“-Sportteil nannte der frühere LSV-Fußballchef Philip Brandt als einen Hauptgrund „den Mangel an Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen und etwas zu einem funktionierenden Vereinsleben beitragen möchten“. Der Mehrspartenverein LSV entstand 1972 aus der Fusion von Turn- und Sport-Gemeinde 1864 sowie Sport-Verein (SV) 50 mit dessen Fußballern.

Doch auch beim 1903 gegründeten FV gibt es gewisse Personalnöte, wie in Thiemes Rede anklang: Man sei bei manchen Aktivitäten, die Geld für die Nachwuchsarbeit einspielen sollen, zunehmend auf externe Helfer angewiesen. Dies sei eine „schlechte Entwicklung“. Könnten von einer Konzentration der Kräfte also beide Seiten profitieren? LSV-Chefin Petra Klodt hält sich öffentlich bedeckt: „Ich habe immer ein offenes Ohr und schätze den FV 03 als kompetenten Partner in Ladenburgs Sportwelt“, antwortet sie auf Anfrage.

Im Hinblick auf das Römerstadion habe man gut zusammengearbeitet und die Einstellung des Platzwartes gefördert. Ohne konkret auf Thiemes Vorschlag einzugehen, hält sie lediglich fest: „Auch sportlich könnten wir voneinander profitieren, da wir uns gegenseitig wertschätzen.“ Sie baue auf die Jugend und könne sich eine Spielgemeinschaft vorstellen.

