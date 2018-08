LSV-Sommercamp lockt Jahr für Jahr mehr Kinder an

Anzeige

Das einwöchige Sommercamp der Leichtathleten in der Ladenburger Sportvereinigung (LSV) erfreut sich steigender Beliebtheit: Waren bei der Premiere vor fünf Jahren noch 14 Kinder dabei, haben diesmal mehr als 70 Mädchen und Jungen von sechs bis zwölf mitgemacht. Ihre Eltern wissen sie beim Team um LSV-Spartenchefin Sibylle Gerhardy und Herbert Felbek in guten Händen. Da die Dauer der Schulferien die Zahl der Urlaubstage von Müttern und Vätern weit überschreitet, kommt das betreute Angebot im Römerstadion, aber außerhalb des Ferienprogramms der Vereine, oft wie gerufen.

Wenn ein Kind möchte, kann es zum Abschluss sogar Prüfungen in drei Disziplinen für das Sportabzeichen ablegen. Überhaupt erscheint das Programm pädagogisch wertvoll: „Es geht um Motorik, Koordination und soziale Kompetenzen in der Gruppe, also alles, was auch in der Schule wichtig ist“, erklärt Kursleiterin Gerhardy.

Hitze lässt Kinder kalt

Bei den Kindern kommen die Ball- und Sandspiele sowie Wurf-, Sprung- und Laufübungen freilich als purer Spaß an. Die glühende Hitze scheint ihnen kaum etwas auszumachen, zumal offenbar auf genügend Pausen mit Erfrischung und Mittagessen im „Römerstadion“-Lokal geachtet wird: Als wir eintreffen, wird gerade ein Imbiss im Schatten des Tribünendachs eingenommen.